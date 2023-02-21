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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона», 1/16 финала Лиги Европы, 23 февраля 2023

    «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Первая игра закончилась вничью со счетом 2:2.

    Коэффициенты:

    • Победа «МЮ» – 2.46
    • Ничья – 3.70
    • Победа «Барсы» – 3.30

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч МЮ – Барселона

    Источник: «Бомбардир»

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