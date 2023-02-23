«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Первая игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Коэффициенты:

Победа «МЮ» – 2.46

Ничья – 3.70

Победа «Барсы» – 3.30

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч МЮ – Барселона