«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- МЮ: Давид де Хеа – Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Тирелл Маласия – Фред, Каземиро – Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд – Ваут Вегхорст.
- Барса: Марк-Андре тер Стеген – Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Жюль Кунде – Педри, Франк Кессье, Фрэнки де Йонг – Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Гави.
Первая игра закончилась вничью со счетом 2:2.
Коэффициенты:
- Победа «МЮ» – 2.46
- Ничья – 3.70
- Победа «Барсы» – 3.30
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»