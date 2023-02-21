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    Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона»: 1/16 финала Европы, 23 февраля 2023

    «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Первая игра закончилась вничью со счетом 2:2.

    • Матч состоится в четверг, 23 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Матч также будет транслировать «Фонбет».

    «МЮ» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу английской команды составляет 2,27. На выигрыш «Барсы» – 3,20. На ничью можно поставить за 3,70.

    Прогноз на матч МЮ – Барселона

    Источник: «Бомбардир»

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