«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Первая игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Матч состоится в четверг, 23 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч также будет транслировать «Фонбет».

«МЮ» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу английской команды составляет 2,27. На выигрыш «Барсы» – 3,20. На ничью можно поставить за 3,70.

Прогноз на матч МЮ – Барселона