Канчельскис: «Знаю много тренеров, которые берут деньги с футболистов. Придет время, и я скажу про них правду»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал о коррупции в российском футболе.

«Вы вообще знаете, что у нас много тренеров, которые берут деньги за приглашение игроков в свои команды? Они берут с футболистов деньги! Если начну называть имена, опять стану антигероем, будут говорить, что я обманываю.

Вы их фамилии все знаете, поэтому пускай они понизят тон и закроют рот! Они берут деньги с футболистов, агентов и обманывают родителей, игроков. Все эти люди — полные жулики!

Фамилий я знаю много. Их накажет футбольный бог! А он существует. Придет время, и я скажу про них правду. Торопиться не надо, не надо торопиться! Это, знаете, как пенка у молока: кипит, кипит и всплывает! Все это тоже скоро всплывет.

Советую им всем нацепить на себя памперсы и идти куда подальше! Футбольный боженька их накажет», — заявил Канчельскис.

Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?