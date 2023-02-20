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  • Канчельскис: «Знаю много тренеров, которые берут деньги с футболистов. Придет время, и я скажу про них правду»

Канчельскис: «Знаю много тренеров, которые берут деньги с футболистов. Придет время, и я скажу про них правду»

20 февраля 2023, 18:30
5

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал о коррупции в российском футболе.

«Вы вообще знаете, что у нас много тренеров, которые берут деньги за приглашение игроков в свои команды? Они берут с футболистов деньги! Если начну называть имена, опять стану антигероем, будут говорить, что я обманываю.

Вы их фамилии все знаете, поэтому пускай они понизят тон и закроют рот! Они берут деньги с футболистов, агентов и обманывают родителей, игроков. Все эти люди — полные жулики!

Фамилий я знаю много. Их накажет футбольный бог! А он существует. Придет время, и я скажу про них правду. Торопиться не надо, не надо торопиться! Это, знаете, как пенка у молока: кипит, кипит и всплывает! Все это тоже скоро всплывет.

Советую им всем нацепить на себя памперсы и идти куда подальше! Футбольный боженька их накажет», — заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1676907610
Органы должны взять за жабры тебя, раз ты знаешь что совершаются преступления и молчишь!
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neim
1676912105
Ещё один болтун и трепло. Знаешь, так скажи, чего воздух сотрясать пустой болтовней, или ещё денег ни кто за это не предложил ?
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sochi-2013
1676914119
Дебил! прям как в Америке, через 30 лет заявит о попытке изнасилования.
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АКС-74У
1676927596
Один мой знакомый сказал, что он слишком много знал (с)
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