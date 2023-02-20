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    Канчельскис: «Знаю много тренеров, которые берут деньги с футболистов. Придет время, и я скажу про них правду»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал о коррупции в российском футболе.

    «Вы вообще знаете, что у нас много тренеров, которые берут деньги за приглашение игроков в свои команды? Они берут с футболистов деньги! Если начну называть имена, опять стану антигероем, будут говорить, что я обманываю.

    Вы их фамилии все знаете, поэтому пускай они понизят тон и закроют рот! Они берут деньги с футболистов, агентов и обманывают родителей, игроков. Все эти люди — полные жулики!

    Фамилий я знаю много. Их накажет футбольный бог! А он существует. Придет время, и я скажу про них правду. Торопиться не надо, не надо торопиться! Это, знаете, как пенка у молока: кипит, кипит и всплывает! Все это тоже скоро всплывет.

    Советую им всем нацепить на себя памперсы и идти куда подальше! Футбольный боженька их накажет», — заявил Канчельскис.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 9 минут назад

      Дебил! прям как в Америке, через 30 лет заявит о попытке изнасилования.

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      Рейтинг: +5317

      neim 42 минуты назад

      Ещё один болтун и трепло. Знаешь, так скажи, чего воздух сотрясать пустой болтовней, или ещё денег ни кто за это не предложил ?

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      Рейтинг: +11905

      R_a_i_n 1 час назад

      Органы должны взять за жабры тебя, раз ты знаешь что совершаются преступления и молчишь!

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      Рейтинг: +263

      eugen-han > R_a_i_n 1 час назад

      Какие органы, и что за преступление?? Коррупция на западе,- это часть бизнеса, где лобби, концессии и просто бюджет муниципалитета, играют основную роль финансирования. На востоке по другому, там частные деньги, конкретно нефтяных эмиров и шейхов, но по сути тоже власть имущих.
      У нас же ни то - ни другое, и в тоже время всё тоже самое элементами и эпизодами.
      В хоккее на пример этим(мздоимством) занимаются давно, со времён, как Фетисов по образу заокеанским систем подготовки, стал ,,развивать" отечественный хоккей. В футболе эту эстафету приняли первыми клуб РЖД, где все и вся завязано на ,,дать на лапу", но это по крайней мере было так...сейчас не знаю, врать не буду.
      Канчельскис намекает на то, что все в принципе все знают, но пока мо

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      Рейтинг: +2593

      fakeid > eugen-han 22 минуты назад

      ну ваще хряк прав. у нас недавних пор есть такая статья. за недоносительство.

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