Мбаппе побил рекорд чемпионата Франции, который держался 64 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Лиллем» (4:3) в Лиге 1.

Мбаппе в возрасте 24 лет и 2 месяцев стал самым молодым игроком, достигшим отметки 150 голов в чемпионате Франции.

Он побил достижение Жюста Фонтена, который к 1959 году забил 150 голов в чемпионате Франции в возрасте 26 лет и 2 месяцев.

В мае 2022 года Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

Из-за этого форвард отказал «Реалу».

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