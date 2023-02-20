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    Мбаппе побил рекорд чемпионата Франции, который держался 64 года

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Лиллем» (4:3) в Лиге 1.

    Мбаппе в возрасте 24 лет и 2 месяцев стал самым молодым игроком, достигшим отметки 150 голов в чемпионате Франции.

    Он побил достижение Жюста Фонтена, который к 1959 году забил 150 голов в чемпионате Франции в возрасте 26 лет и 2 месяцев.

    • В мае 2022 года Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • Из-за этого форвард отказал «Реалу».

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      Таврида 4 минуты назад

      Мбаппе стал Чемпионом мира, а Фонтена остановили на полпути. Такшо и тут превзошёл.

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