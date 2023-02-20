Состояние олимпийского чемпиона Костомарова оценивается как крайне тяжелое

Стали известны подробности состояния фигуриста Романа Костомарова. У него практически отказали легкие.
«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», – добавил источник.
- Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти из-за некроза.
- Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»