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    Состояние олимпийского чемпиона Костомарова оценивается как крайне тяжелое

    Стали известны подробности состояния фигуриста Романа Костомарова. У него практически отказали легкие.

    «Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», – добавил источник.

    • Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти из-за некроза.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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