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    У олимпийского чемпиона Костомарова практически отказали легкие

    Появилась новая информация о состоянии здоровья Романа Костомарова.

    «Лeгкие Костомарова практически отказали. У него нарастает поражение сосудистой ткани левого лeгкого, у которого работает только нижняя доля. Правое лeгкое вообще самостоятельно не функционирует.

    К этому присоединился гидроторакс – жидкость в плевральной полости. Такое бывает, когда нарушается отток лимфы из лeгочной ткани.

    Ещe у спортсмена обострился отит (воспаление уха), который до этого был на уровне средней степени тяжести.

    Также у Костомарова сохраняется нарушение кровоснабжения в руках. Из-за этого левая кисть сильно опухает и вероятность еe ампутации растeт», – сообщил телеграм-канал Shot.

    • Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: телеграм-канал Shot

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17711

      ilichkadr 1 час назад

      Здоровья, Здоровья и ещё много Здоровья!!!

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