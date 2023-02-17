У олимпийского чемпиона Костомарова практически отказали легкие

Появилась новая информация о состоянии здоровья Романа Костомарова.

«Лeгкие Костомарова практически отказали. У него нарастает поражение сосудистой ткани левого лeгкого, у которого работает только нижняя доля. Правое лeгкое вообще самостоятельно не функционирует.

К этому присоединился гидроторакс – жидкость в плевральной полости. Такое бывает, когда нарушается отток лимфы из лeгочной ткани.

Ещe у спортсмена обострился отит (воспаление уха), который до этого был на уровне средней степени тяжести.

Также у Костомарова сохраняется нарушение кровоснабжения в руках. Из-за этого левая кисть сильно опухает и вероятность еe ампутации растeт», – сообщил телеграм-канал Shot.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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