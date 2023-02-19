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    Жена Месси эмоционально встретила его победный штрафной в матче с «Лиллем»

    Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо была в восторге от гола игрока в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3).

    Месси реализовал штрафной на 90+5 минуте, принеся парижанам победу.

    • «ПСЖ» уступал по ходу встречи.
    • У Месси летом истекает контракт, но он ведет переговоры только с «ПСЖ» – о продлении соглашения.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

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