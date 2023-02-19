Жена Месси эмоционально встретила его победный штрафной в матче с «Лиллем»

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо была в восторге от гола игрока в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3).
Месси реализовал штрафной на 90+5 минуте, принеся парижанам победу.
- «ПСЖ» уступал по ходу встречи.
- У Месси летом истекает контракт, но он ведет переговоры только с «ПСЖ» – о продлении соглашения.
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим
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Источник: твиттер «Матч ТВ»