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    Лига 1. Месси на 95-й минуте вырвал для «ПСЖ» волевую победу над «Лиллем» (4:3). У Мбаппе дубль

    «ПСЖ» в 24-м туре Лиги 1 переиграл «Лилль». Гости вели по ходу встречи, но преимущество упустили.

    Решающий гол на 90+5 минуте у парижан забил Лионель Месси. Дубль оформил Килиан Мбаппе.

    У «ПСЖ» травмировался нападающий Неймар.

    Парижане лидируют с восьмиочковым отрывом. «Лилль» занимает пятую строчку.

    Франция. Лига 1. 24-й тур

    ПСЖ – Лилль – 4:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 11; 2:0 – Неймар, 17; 2:1 – Диаките, 24; 2:2 – Дэвид, 58 (с пенальти); 2:3 – Бамба, 69; 3:3 – Мбаппе, 87; 4:3 – Месси, 90+5.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +843

      Lipatoff 50 минут назад

      Вот для этого Лео нужен)) У ПСЖ конечно стратегия игры не очень, им бы тренера хорошего, полузащиты как будто нет, мяч до нападения толком не доходит

      0
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      Рейтинг: +14221

      Skull_Boy 1 час назад

      Игра была огонь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +775

      Таврида 1 час назад

      Бамба и Мбаппе из одной деревни?

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