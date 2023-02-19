Лига 1. Месси на 95-й минуте вырвал для «ПСЖ» волевую победу над «Лиллем» (4:3). У Мбаппе дубль

«ПСЖ» в 24-м туре Лиги 1 переиграл «Лилль». Гости вели по ходу встречи, но преимущество упустили.

Решающий гол на 90+5 минуте у парижан забил Лионель Месси. Дубль оформил Килиан Мбаппе.

У «ПСЖ» травмировался нападающий Неймар.

Парижане лидируют с восьмиочковым отрывом. «Лилль» занимает пятую строчку.

Франция. Лига 1. 24-й тур

ПСЖ – Лилль – 4:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 11; 2:0 – Неймар, 17; 2:1 – Диаките, 24; 2:2 – Дэвид, 58 (с пенальти); 2:3 – Бамба, 69; 3:3 – Мбаппе, 87; 4:3 – Месси, 90+5.

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