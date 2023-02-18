⚡️ «Барселоне» грозит исключение из еврокубков

УЕФА может наказать «Барселону» из-за скандала, связанного с возможным подкупом судей.

Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

Если вина «Барселоны» будет доказана, то команду исключат из еврокубков.

Согласно регламенту УЕФА, клубы могут наказывать за прямую или косвенную попытку повлиять на результат матча в чемпионате страны или других турнирах.

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