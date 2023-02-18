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    ⚡️ «Барселоне» грозит исключение из еврокубков

    УЕФА может наказать «Барселону» из-за скандала, связанного с возможным подкупом судей.

    • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

    Если вина «Барселоны» будет доказана, то команду исключат из еврокубков.

    Согласно регламенту УЕФА, клубы могут наказывать за прямую или косвенную попытку повлиять на результат матча в чемпионате страны или других турнирах.

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    Источник: Onda Cero

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1418

      balam 1 час назад

      о ,блин.я и в РПЛ одну команду знаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      Таврида 1 час назад

      "Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги."
      А что, так можно было?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14217

      Skull_Boy 1 час назад

      ЛЧ и так смотреть уже тошнит на этих убогих Мальмо, Лудогорцев и Хапоэлей, кто играть тогда будет и вот как раз Суперлига и нужна

      0
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