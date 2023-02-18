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⚡️ «Барселоне» грозит исключение из еврокубков

18 февраля 2023, 13:24
5

УЕФА может наказать «Барселону» из-за скандала, связанного с возможным подкупом судей.

  • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
  • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
  • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

Если вина «Барселоны» будет доказана, то команду исключат из еврокубков.

Согласно регламенту УЕФА, клубы могут наказывать за прямую или косвенную попытку повлиять на результат матча в чемпионате страны или других турнирах.

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Источник: Onda Cero
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1676717788
ЛЧ и так смотреть уже тошнит на этих убогих Мальмо, Лудогорцев и Хапоэлей, кто играть тогда будет и вот как раз Суперлига и нужна
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Таврида
1676717905
"Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги." А что, так можно было?!
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balam
1676717916
о ,блин.я и в РПЛ одну команду знаю
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DeStar
1676727017
жестко блин как так то барса и так топ топом, зачем им еще и судьи эти боже ради там 6 очков каких преимущества, а ради такого риска? либо там идиоты, либо это вранье. так подставляться смысла нет щас барсу выкинут из кубков года на 3 и все всстанавливаться будет потом долго, и минус топ клуб(
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