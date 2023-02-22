«Ростов» и «Урал» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Пять последних очных матчей: одна победа «Ростова», одна ничья, три победы «Урала». В последний раз команды играли 14 октября – ростовчане уступили дома со счетом 1:2.

Игра состоится в среду, 22 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Ростов» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 2,06. На ничью дают 3,80. На выигрыш екатеринбуржцев можно поставить за 3,50.