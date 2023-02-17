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    Где смотреть матч «Ростов» – «Урал»: 1/4 финала Кубка России, 22 февраля 2023

    «Ростов» и «Урал» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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    Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

    Пять последних очных матчей: одна победа «Ростова», одна ничья, три победы «Урала». В последний раз команды играли 14 октября – ростовчане уступили дома со счетом 1:2.

    • Игра состоится в среду, 22 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Ростов» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 2,06. На ничью дают 3,80. На выигрыш екатеринбуржцев можно поставить за 3,50.

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2023 17:34
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