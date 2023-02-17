Кокорин повздорил с подписчиком в соцсетях

Фик знает какой след оставил Кокорин? Единственное вспоминается участие в потасовке...
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вступил в спор с подписчиком.
В соцсетях футболиста упрекнули, что карьера принесла ему деньги, но не признание.
Подписчик: «Кокорин – вовсе не футболист, когда его подкалывают насчeт его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины и роскошная жизнь»
Кокорин: «На это не надо ссылаться, это факты»
Подписчик: «Конечно, факты. Разве на факты не ссылаются? Да, ты заработал роскошь, но ты уже не футболист, а полулюбитель. Пахарь – это не про тебя. В могилу всe равно с голыми карманами уйдeшь, а была возможность оставить значимый след в истории футбола»
Кокорин: «Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами ты и уйдeшь так же»
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