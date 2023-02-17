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    Кокорин повздорил с подписчиком в соцсетях

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вступил в спор с подписчиком.

    В соцсетях футболиста упрекнули, что карьера принесла ему деньги, но не признание.

    Подписчик: «Кокорин – вовсе не футболист, когда его подкалывают насчeт его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины и роскошная жизнь»

    Кокорин: «На это не надо ссылаться, это факты»

    Подписчик: «Конечно, факты. Разве на факты не ссылаются? Да, ты заработал роскошь, но ты уже не футболист, а полулюбитель. Пахарь – это не про тебя. В могилу всe равно с голыми карманами уйдeшь, а была возможность оставить значимый след в истории футбола»

    Кокорин: «Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами ты и уйдeшь так же»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11869

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Фик знает какой след оставил Кокорин? Единственное вспоминается участие в потасовке...

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      Рейтинг: +2571

      fakeid 57 минут назад

      последним комментом уделал)

      0
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      Рейтинг: +5651

      TOMSON 1 час назад

      Судя по тому, как живет и размышляет Кокорин, то он старость может встретить с голыми карманами.
      Хотелось бы, чтоб он в себя немного вложил. Курсы институт и тд, главное чтоб осознание пришло, что все богатство может уйти еще быстрее чем пришло.

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