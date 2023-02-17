Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин повздорил с подписчиком в соцсетях

17 февраля 2023, 16:33
2

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вступил в спор с подписчиком.

В соцсетях футболиста упрекнули, что карьера принесла ему деньги, но не признание.

Подписчик: «Кокорин – вовсе не футболист, когда его подкалывают насчeт его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины и роскошная жизнь»

Кокорин: «На это не надо ссылаться, это факты»

Подписчик: «Конечно, факты. Разве на факты не ссылаются? Да, ты заработал роскошь, но ты уже не футболист, а полулюбитель. Пахарь – это не про тебя. В могилу всe равно с голыми карманами уйдeшь, а была возможность оставить значимый след в истории футбола»

Кокорин: «Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами ты и уйдeшь так же»

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: «Бомбардир»
Европа Арис Кокорин Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1676641949
Судя по тому, как живет и размышляет Кокорин, то он старость может встретить с голыми карманами. Хотелось бы, чтоб он в себя немного вложил. Курсы институт и тд, главное чтоб осознание пришло, что все богатство может уйти еще быстрее чем пришло.
Ответить
R_a_i_n
1676644282
Фик знает какой след оставил Кокорин? Единственное вспоминается участие в потасовке...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
1
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
11
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
7
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
Все новости
Все новости
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
17:57
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
5
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
39-летний Варди нашел новый клуб
16:59
2
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
7
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
35
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+