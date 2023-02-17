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    Худяков рассказал, как Дзюба пошутил над ним на первой тренировке

    Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков оценил переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

    — Самый резонансный трансфер «Локомотива» этой зимой — Дзюба. Как его приняли?

    — Он на первой же тренировке успел надо мной пошутить, хотя мы работали в зале и в разных группах. Только в концовке вышли на поле.

    В общем, было жарко — нам принесли воду. После занятия я убирал за собой бутылки. Группа Дзюбы в этот момент еще тренировалась. И когда он пробегал мимо меня, то сказал: «Молодец, нашел свое предназначение в команде. Качественный администратор!»

    — Удивлен, что он столько времени не мог найти команду?

    — Я не особо следил. Знаю, что Артем уезжал в Турцию, забил там, но вернулся и долго был без клуба. Но это опытный игрок — он столько трофеев выиграл! Дзюба нам поможет. По-моему, это качественный трансфер.

    • Дзюба подписал контракт с «Локо» до лета.
    • По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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