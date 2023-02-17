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    Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью

    Завершились еще три первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

    «Севилья» дома крупно обыграла ПСВ – 3:0.

    «Монако» в Леверкузене победил «Байер» – 3:2.

    «Спортинг» на своем поле едва не уступил «Мидтьюлланду» – 1:1.

    Ответные встречи состоятся ровно через неделю, 23 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

    Севилья (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эн-Несири, 45+2; 2:0 – Окампос, 50; 3:0 – Гудель, 55.

    Байер (Германия) – Монако (Франция) – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Градецки (в свои ворота), 9; 1:1 – Диаби, 48; 2:1 – Вирц, 59; 2:2 – Дьятта, 74; 2:3 – Дисаси, 90+2.

    Спортинг (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ашур, 77; 1:1 – Коатес, 90+4.

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    Источник: «Бомбардир»

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