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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - ПСВ
Севилья - ПСВ: обзор матча 29 ноября 2023
Севилья
29.11.2023, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 3
Завершен
ПСВ
24'
С. Рамос
47'
Ю. Эн-Несири
68'
И. Сайбари
81'
Н. Гудель (АГ)
90+2'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - ПСВ
Красная карточка
Фернандо
90'
+8
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Р. Пепи
Пас отдал
Й. Вертессен
Замена
О. Торрес
️️️️
Фернандо
84'
82'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Й. Схаутен
82'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
О. Боскальи
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Н. Гудель
Пас отдал
Й. Вертессен
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
73'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Д. Соу
73'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Д. Лукебакио
73'
68'
ГОЛ! 2:1!
И. Сайбари
Пас отдал
С. Дест
Вторая желтая
Л. Окампос
66'
Желтая карточка
Л. Окампос
63'
58'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Г. Тил
58'
Замена
И. Сайбари
️️️️
А. Рамальо
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
58'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Акунья
47'
44'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Лосано
33'
Желтая карточка
И. Лосано
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
И. Ракитич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
26
Неманья Гудель
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
10
Малик Тилльман
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Дмитрович
21
Акунья
93
Рамос
16
Навас
5
Фернандо
97
Соу
11
Ракитич
26
Гудель
7
Окампос
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
4-2-3-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
22
Схаутен
25
Верман
11
Лосано
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
11
Лукебакио
23
Ньянзу
23
Ньянзу
11
Лукебакио
5
Фернандо
8
Торрес
8
Торрес
5
Фернандо
97
Соу
19
Хордан
19
Хордан
97
Соу
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Боскальи
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
21
Боскальи
5
Рамальо
34
Сайбари
34
Сайбари
5
Рамальо
20
Тил
10
Тилльман
10
Тилльман
20
Тил
22
Схаутен
9
Пепи
9
Пепи
22
Схаутен
11
Лосано
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Лосано
Остались в запасе
Севилья
ПСВ
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Севилья - ПСВ
1
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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