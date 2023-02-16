Президент Примеры: «Спортивные санкции в отношении «Барселоны» невозможны»

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что к «Барселоне» не будут применены спортивные санкции из-за судейского скандала, в который попал клуб.

Ранее сообщалось, что каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.

Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.

Сообщалось, что команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

«Спортивные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности истекает спустя три года.

На спортивном уровне сделать что-либо невозможно. Другое дело – в сфере уголовной юрисдикции», – сказал Тебас.

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