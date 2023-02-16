Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент Примеры: «Спортивные санкции в отношении «Барселоны» невозможны»

    Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что к «Барселоне» не будут применены спортивные санкции из-за судейского скандала, в который попал клуб.

    • Ранее сообщалось, что каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
    • Сообщалось, что команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

    «Спортивные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности истекает спустя три года.

    На спортивном уровне сделать что-либо невозможно. Другое дело – в сфере уголовной юрисдикции», – сказал Тебас.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
    Где смотреть матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: 1/16 финала Европы, 16 февраля 2023
    «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 1/16 финала Лиги Европы
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11