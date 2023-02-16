Глава департамента судейства РФС: «Считаем нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с Матюниным»

Когда царь Петр приказал генерал-прокурору Павлу Ягужинскому вешать каждого вора, если стоимость украденного больше стоимости веревки, тот в ответ сказал: "Разве вы хотите остаться императором без подданных?"
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об отстранении арбитра Алексея Матюнина.
«РФС высказал свою позицию: посчитали судейство неквалифицированным, особенно для арбитра ФИФА. На эту тему есть решение ЭСК, это наиболее компетентный орган в России для таких случаев.
Можно брать отдельных экспертов, анонимные телеграм-каналы, но никакого второго органа, который мог бы переоценить ситуацию, нет.
Поэтому РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром. Это решение вынесено не только на основании матча «Химок» и «Крыльев».
Это была комплексная проверка. Тот матч стал триггером этой проверки. Ну вы знаете, 9-1 по количеству ошибок в пользу одной команды», – заявил Каманцев.
- Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
- Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.
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