Глава департамента судейства РФС: «Считаем нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с Матюниным»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об отстранении арбитра Алексея Матюнина.

«РФС высказал свою позицию: посчитали судейство неквалифицированным, особенно для арбитра ФИФА. На эту тему есть решение ЭСК, это наиболее компетентный орган в России для таких случаев.

Можно брать отдельных экспертов, анонимные телеграм-каналы, но никакого второго органа, который мог бы переоценить ситуацию, нет.

Поэтому РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром. Это решение вынесено не только на основании матча «Химок» и «Крыльев».

Это была комплексная проверка. Тот матч стал триггером этой проверки. Ну вы знаете, 9-1 по количеству ошибок в пользу одной команды», – заявил Каманцев.

Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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