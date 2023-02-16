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  • Глава департамента судейства РФС: «Считаем нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с Матюниным»

Глава департамента судейства РФС: «Считаем нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с Матюниным»

16 февраля 2023, 12:12
9

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об отстранении арбитра Алексея Матюнина.

«РФС высказал свою позицию: посчитали судейство неквалифицированным, особенно для арбитра ФИФА. На эту тему есть решение ЭСК, это наиболее компетентный орган в России для таких случаев.

Можно брать отдельных экспертов, анонимные телеграм-каналы, но никакого второго органа, который мог бы переоценить ситуацию, нет.

Поэтому РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром. Это решение вынесено не только на основании матча «Химок» и «Крыльев».

Это была комплексная проверка. Тот матч стал триггером этой проверки. Ну вы знаете, 9-1 по количеству ошибок в пользу одной команды», – заявил Каманцев.

  • Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
  • Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Матюнин Алексей
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1676539558
Да там больше половины под газпромом!!!
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Дядя Серёжа
1676540165
протютюкал-прозявали... проматюнили-прославили
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Plyash
1676540495
Ничего так себе арбитры в нашем судейском корпусе работают.Два вопроса,можно ли отследить,кто в своё время рекомендовал Матюнина,и будут ли сделаны какие-либо орг.выводы и фильтры избежать такового в будущем,или,как всегда,будет спущено на тормозах?
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NewLife
1676540681
Продажные твари.
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Artemka444
1676541552
Нашли козла отпущения, остальные типа не при делах
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maior-60
1676546189
Когда царь Петр приказал генерал-прокурору Павлу Ягужинскому вешать каждого вора, если стоимость украденного больше стоимости веревки, тот в ответ сказал: "Разве вы хотите остаться императором без подданных?"
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dim29
1676554172
О как
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шахта Заполярная
1676555780
Вот это удар по газовым, теперь надо замену Матюнину покупать, негоже без ручных, как золото то брать.
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