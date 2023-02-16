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    Глава департамента судейства РФС: «Считаем нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с Матюниным»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал об отстранении арбитра Алексея Матюнина.

    «РФС высказал свою позицию: посчитали судейство неквалифицированным, особенно для арбитра ФИФА. На эту тему есть решение ЭСК, это наиболее компетентный орган в России для таких случаев.

    Можно брать отдельных экспертов, анонимные телеграм-каналы, но никакого второго органа, который мог бы переоценить ситуацию, нет.

    Поэтому РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром. Это решение вынесено не только на основании матча «Химок» и «Крыльев».

    Это была комплексная проверка. Тот матч стал триггером этой проверки. Ну вы знаете, 9-1 по количеству ошибок в пользу одной команды», – заявил Каманцев.

    • Матюнин проходил проверку на полиграфе по итогам матча между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
    • Сообщалось, что арбитр ложно ответил на 5 вопросов, а перед прохождением процедуры принял вещества, чтобы обмануть устройство.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6463

      maior-60 31 минуту назад

      Когда царь Петр приказал генерал-прокурору Павлу Ягужинскому вешать каждого вора, если стоимость украденного больше стоимости веревки, тот в ответ сказал: "Разве вы хотите остаться императором без подданных?"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1571

      Artemka444 1 час назад

      Нашли козла отпущения, остальные типа не при делах

      0
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      Рейтинг: +17002

      NewLife 2 часа назад

      Продажные твари.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14355

      playsh 2 часа назад

      Ничего так себе арбитры в нашем судейском корпусе работают.Два вопроса,можно ли отследить,кто в своё время рекомендовал Матюнина,и будут ли сделаны какие-либо орг.выводы и фильтры избежать такового в будущем,или,как всегда,будет спущено на тормозах?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14355

      playsh > playsh 2 часа назад

      А как насчёт уголовной ответственности за осознанную попытку обмануть полиграф?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5417

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      протютюкал-прозявали...
      проматюнили-прославили

      1
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      Рейтинг: +907

      г.Онега 2 часа назад

      хм ,так подкупали его или нет ? если да то где наказание тех команд которые в том замешаны ? или чисто козла отпущение нашли?

      1
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      Рейтинг: +1763

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Да там больше половины под газпромом!!!

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      Рейтинг: +13149

      Алексей З 2 часа назад

      Долго же вы думали.

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