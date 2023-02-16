Президент «Барселоны» отреагировал на скандал с выплатами вице-президенту судейского комитета

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал обвинения в адрес клуба в возможном подкупе судей.

Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.

Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.

Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

«То, что все это стало известно сейчас, неслучайно. Ведь «Барселона» переживает лучшие спортивные моменты в сезоне.

Клуб будет судиться со всеми, кто попытается испортить наш имидж», – сказал Лапорта.

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