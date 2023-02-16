Президент «Барселоны» отреагировал на скандал с выплатами вице-президенту судейского комитета

Ох,уж этот загнивающий запад...То ли дело у нас - всё прозрачно,понятно каждому жителю нашей страны,особенно в судейском делопроизводстве и распределении финансовых потоков наших ведущих олигархических синдикатов.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал обвинения в адрес клуба в возможном подкупе судей.
- Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
- Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
- Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.
«То, что все это стало известно сейчас, неслучайно. Ведь «Барселона» переживает лучшие спортивные моменты в сезоне.
Клуб будет судиться со всеми, кто попытается испортить наш имидж», – сказал Лапорта.
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