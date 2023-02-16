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    Президент «Барселоны» отреагировал на скандал с выплатами вице-президенту судейского комитета

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал обвинения в адрес клуба в возможном подкупе судей.

    • Каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
    • Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

    «То, что все это стало известно сейчас, неслучайно. Ведь «Барселона» переживает лучшие спортивные моменты в сезоне.

    Клуб будет судиться со всеми, кто попытается испортить наш имидж», – сказал Лапорта.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14355

      playsh 2 часа назад

      Ох,уж этот загнивающий запад...То ли дело у нас - всё прозрачно,понятно каждому жителю нашей страны,особенно в судейском делопроизводстве и распределении финансовых потоков наших ведущих олигархических синдикатов.

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      Рейтинг: +12291

      DeStar 2 часа назад

      все же надеюсь это вброс и все не так страшно

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