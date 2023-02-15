Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке клуба АПЛ за 3 миллиарда

для чего им все эти клубы? чемпионами не стать из-за адской конкуренции в апл. и я только про топ-6-7. а вот всё остальное даже практически без шансов угодить в лигу конференций.
угольный иранец - эвертон, пакистанец с автозапчастями - фулхэм, тайское турагенство - лестер (но у этих, хотя бы, получилось), саудовский бумагодел - шеффилд, засилье китайцев в саутгемптоне, бромвиче и вульвере.
крупные рыбы зарабатывают на футболках и продаже трансляций, типа манчестров. а эти что? или они безубыточные? кто знает - поведайте.
У «Тоттенхэма» может появиться новый владелец.
По информации Deadline, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о покупке лондонского клуба за 3 миллиарда евро. Наджафи также должен будет погасить долги клуба – примерно 750 миллионов долларов.
Совладелец клуба НБА «Финикс» хочет приобрести 70% акций клуба. Еще 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.
- «Тоттенхэм» принадлежит англичанину Джо Льюису.
- Клуб идет на 5-м месте в АПЛ.
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