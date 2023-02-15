Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке клуба АПЛ за 3 миллиарда

У «Тоттенхэма» может появиться новый владелец.
По информации Deadline, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о покупке лондонского клуба за 3 миллиарда евро. Наджафи также должен будет погасить долги клуба – примерно 750 миллионов долларов.
Совладелец клуба НБА «Финикс» хочет приобрести 70% акций клуба. Еще 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.
- «Тоттенхэм» принадлежит англичанину Джо Льюису.
- Клуб идет на 5-м месте в АПЛ.
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Источник: Deadline