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    Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке клуба АПЛ за 3 миллиарда

    У «Тоттенхэма» может появиться новый владелец.

    По информации Deadline, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о покупке лондонского клуба за 3 миллиарда евро. Наджафи также должен будет погасить долги клуба – примерно 750 миллионов долларов.

    Совладелец клуба НБА «Финикс» хочет приобрести 70% акций клуба. Еще 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.

    • «Тоттенхэм» принадлежит англичанину Джо Льюису.
    • Клуб идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: Deadline

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2526

      fakeid 1 час назад

      для чего им все эти клубы? чемпионами не стать из-за адской конкуренции в апл. и я только про топ-6-7. а вот всё остальное даже практически без шансов угодить в лигу конференций.
      угольный иранец - эвертон, пакистанец с автозапчастями - фулхэм, тайское турагенство - лестер (но у этих, хотя бы, получилось), саудовский бумагодел - шеффилд, засилье китайцев в саутгемптоне, бромвиче и вульвере.
      крупные рыбы зарабатывают на футболках и продаже трансляций, типа манчестров. а эти что? или они безубыточные? кто знает - поведайте.

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      Рейтинг: +5996

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Зачем мусульманину еврейский клуб? о_О

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