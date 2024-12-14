15 декабря на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне «Саутгемптон» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. В этом матче «Саутгемптон» будет пытаться улучшить свою позицию в борьбе за выживание, в то время как «Тоттенхэм» постарается вернуть форму после нескольких неудач.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» продолжает бороться за выживание, располагаясь на последнем месте с 5 очками после 15 матчей. Команда не побеждала в последних 5 играх Премьер-лиги, что подчеркивает еe слабости как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Саутгемптон» забил только 4 гола и пропустил 12, что ставит под сомнение его способность бороться с более сильными командами. Несмотря на это, на домашнем стадионе «Саутгемптон» может создать проблемы для любого соперника.
Последние матчи «Саутгемптон»:
- Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
- Саутгемптон 1:5 Челси
- Брайтон 1:1 Саутгемптон
- Саутгемптон 2:3 Ливерпуль
- Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в этом сезоне находится на 11-й строчке с 20 очками после 15 матчей. Команда испытывает проблемы с обороной, пропустив 9 голов в последних 5 играх. Тем не менее, атака «Тоттенхэма» остаeтся сильной, с Бреннаном Джонсоном, который забил 10 голов. «Тоттенхэм» не может выиграть в последних 3 матчах в Премьер-лиге, но на фоне более слабых команд, таких как «Саутгемптон», они должны стремиться к победе.
Последние матчи «Тоттенхэм»:
- Тоттенхэм 3:4 Челси
- Тоттенхэм 1:0 Борнмут
- Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
- Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)
- Тоттенхэм 3:1 Рейнджерс (Лига Европы)
Личные встречи
«Тоттенхэм» имеет значительное преимущество в личных встречах с «Саутгемптоном». В последних 3 играх на выезде «Тоттенхэм» одержал 2 победы и одну ничью, что подчеркивает его превосходство над этим соперником.
Последние личные встречи:
- Саутгемптон 3:3 Тоттенхэм (2023)
- Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон (2022)
- Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм (2021)
Статистика
«Саутгемптон»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
«Тоттенхэм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» является фаворитом этого матча, несмотря на некоторые проблемы в обороне. «Саутгемптон», находящийся в худшей форме, будет стараться использовать домашний фактор, но, вероятно, не сможет справиться с атакующей мощью «Тоттенхэма». Мы ожидаем, что «Тоттенхэм» победит с разницей в два мяча, несмотря на то, что «Саутгемптон» может забить хотя бы один гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:3 в пользу «Тоттенхэма» за коэффициент 9.00.
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