15 декабря на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне «Саутгемптон» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. В этом матче «Саутгемптон» будет пытаться улучшить свою позицию в борьбе за выживание, в то время как «Тоттенхэм» постарается вернуть форму после нескольких неудач.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» продолжает бороться за выживание, располагаясь на последнем месте с 5 очками после 15 матчей. Команда не побеждала в последних 5 играх Премьер-лиги, что подчеркивает еe слабости как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Саутгемптон» забил только 4 гола и пропустил 12, что ставит под сомнение его способность бороться с более сильными командами. Несмотря на это, на домашнем стадионе «Саутгемптон» может создать проблемы для любого соперника.

Последние матчи «Саутгемптон»:

Астон Вилла 1:0 Саутгемптон

Саутгемптон 1:5 Челси

Брайтон 1:1 Саутгемптон

Саутгемптон 2:3 Ливерпуль

Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в этом сезоне находится на 11-й строчке с 20 очками после 15 матчей. Команда испытывает проблемы с обороной, пропустив 9 голов в последних 5 играх. Тем не менее, атака «Тоттенхэма» остаeтся сильной, с Бреннаном Джонсоном, который забил 10 голов. «Тоттенхэм» не может выиграть в последних 3 матчах в Премьер-лиге, но на фоне более слабых команд, таких как «Саутгемптон», они должны стремиться к победе.

Последние матчи «Тоттенхэм»:

Тоттенхэм 3:4 Челси

Тоттенхэм 1:0 Борнмут

Тоттенхэм 1:1 Фулхэм

Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)

Тоттенхэм 3:1 Рейнджерс (Лига Европы)

Личные встречи

«Тоттенхэм» имеет значительное преимущество в личных встречах с «Саутгемптоном». В последних 3 играх на выезде «Тоттенхэм» одержал 2 победы и одну ничью, что подчеркивает его превосходство над этим соперником.

Последние личные встречи:

Саутгемптон 3:3 Тоттенхэм (2023)

Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон (2022)

Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм (2021)

Статистика

«Саутгемптон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

«Тоттенхэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» является фаворитом этого матча, несмотря на некоторые проблемы в обороне. «Саутгемптон», находящийся в худшей форме, будет стараться использовать домашний фактор, но, вероятно, не сможет справиться с атакующей мощью «Тоттенхэма». Мы ожидаем, что «Тоттенхэм» победит с разницей в два мяча, несмотря на то, что «Саутгемптон» может забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Тоттенхэма» за коэффициент 9.00.

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