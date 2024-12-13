Лига Европы. «Сосьедад» разгромил украинское «Динамо» (3:0), «Рейнджерс» и «Тоттенхэм» обменялись голами (1:1)

«Реал Сосьедад» в 6-м туре Лиги Европы крупно победил дома украинское «Динамо». Россиянин Арсен Захарян был вне заявки басков. Он восстанавливается после травмы.

У «Сосьедада» на 19-й минуте не реализовал пенальти Микель Оярсабаль.

В другой встрече «Тоттенхэм» не смог победить «Рейнджерс».

Лига Европы. 6-й тур

Реал Сосьедад (Испания) – Динамо (Украина) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 19; 2:0 – Бекер, 24; 3:0 – Оярсабаль, 33.

Незабитые пенальти: Оярсабаль, 19 – нет.

Рейнджерс – Тоттенхэм – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Игамане, 47; 1:1 – Кулушевски, 75.

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