Состояние Костомарова после ампутаций резко ухудшилось

Фигуристу Роману Костомарову резко стало хуже после перенесенных ампутаций кистей и стоп.

«Костомаров полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам – ИВЛ и ЭКМО – и до утра будет на них.

В левом легком у него выявили большой участок фиброза», – написал источник.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

Накануне медсестра больницы рассказала, как Костомаров отреагировал на ампутацию стоп.

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