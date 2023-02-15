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    Состояние Костомарова после ампутаций резко ухудшилось

    Фигуристу Роману Костомарову резко стало хуже после перенесенных ампутаций кистей и стоп.

    «Костомаров полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам – ИВЛ и ЭКМО – и до утра будет на них.

    В левом легком у него выявили большой участок фиброза», – написал источник.

    • Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
    • Накануне медсестра больницы рассказала, как Костомаров отреагировал на ампутацию стоп.

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    Источник: РЕН ТВ

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