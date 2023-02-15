Состояние Костомарова после ампутаций резко ухудшилось

Фигуристу Роману Костомарову резко стало хуже после перенесенных ампутаций кистей и стоп.
«Костомаров полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам – ИВЛ и ЭКМО – и до утра будет на них.
В левом легком у него выявили большой участок фиброза», – написал источник.
- Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
- Накануне медсестра больницы рассказала, как Костомаров отреагировал на ампутацию стоп.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: РЕН ТВ