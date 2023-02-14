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    «Рыдал и выл на всю палату». Стала известна реакция Костомарова на ампутацию стоп

    В медучреждении, где проходит лечение фигурист Роман Костомаров, рассказали, как спортсмен воспринял ампутацию стоп.

    «Настоящая истерика. Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату.

    Его электронную медкарту закрыли для большинства сотрудников клиники, ее видит только главврач и еще несколько человек. Так пытаются избежать утечек сведений, составляющих медицинскую тайну», – сообщила на условиях анонимности медсестра больницы.

    • Накануне, уже после слов медработницы, Костомарову ампутировали кисти рук.
    • Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: «Дни.ру»

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