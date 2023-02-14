«Рыдал и выл на всю палату». Стала известна реакция Костомарова на ампутацию стоп

В медучреждении, где проходит лечение фигурист Роман Костомаров, рассказали, как спортсмен воспринял ампутацию стоп.

«Настоящая истерика. Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату.

Его электронную медкарту закрыли для большинства сотрудников клиники, ее видит только главврач и еще несколько человек. Так пытаются избежать утечек сведений, составляющих медицинскую тайну», – сообщила на условиях анонимности медсестра больницы.

Накануне, уже после слов медработницы, Костомарову ампутировали кисти рук.

Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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