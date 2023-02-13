Защитник «Аталанты» порвал кресты

Правый защитник «Аталанты» Ханс Хатебур выбыл из строя на длительный срок.

29-летний футболист получил серьезную травму в матче 22-го тура Серии А против «Лацио» (2:0).

У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В понедельник Хатебур перенес операцию. «Аталанта» не называет сроки его восстановления. Вероятно, голландец пропустит остаток сезона-2022/23.

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