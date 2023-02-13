Фанаты «Манчестер Сити»: «Будем жульничать, когда захотим. К черту АПЛ»

Болельщики «Манчестер Сити» во время домашнего матча 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1) скандировали провокационные фразы.

Это реакция фанатов на расследование АПЛ против клуба.

Они кричали: «Будем жульничать, когда захотим», «К черту АПЛ», «Шейх Мансур, мой лорд».

АПЛ обвинила «Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.

Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.

С 2009 года команда выигрывала Премьер-лигу 6 раз.

Теперь их могут лишить трофеев.

Также не исключено, что клуб опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.

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