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    «Динамо» заработает 3 миллиарда рублей на новом контракте с букмекерской компанией

    Появились новые подробности будущего сотрудничества «Динамо» с букмекерской компанией BetBoom.

    Ожидается, что стороны заключат контракт на три года. Суммарно клуб заработает 3 миллиарда рублей.

    В договоре будут прописаны обязательства по взаимодействию по ряду направлений: медиа и соцсети, матч-дэй, маркетинговые активации, лайфстайл, киберспорт, медиафутбол.

    Названия стадиона «ВТБ Арена» менять не собираются.

    • «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ после 17 туров.
    • В активе москвичей 29 очков.
    • Ближайший соперник – «Крылья Советов» (23 февраля) в Кубке России.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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