«Динамо» заработает 3 миллиарда рублей на новом контракте с букмекерской компанией

Появились новые подробности будущего сотрудничества «Динамо» с букмекерской компанией BetBoom.

Ожидается, что стороны заключат контракт на три года. Суммарно клуб заработает 3 миллиарда рублей.

В договоре будут прописаны обязательства по взаимодействию по ряду направлений: медиа и соцсети, матч-дэй, маркетинговые активации, лайфстайл, киберспорт, медиафутбол.

Названия стадиона «ВТБ Арена» менять не собираются.

«Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ после 17 туров.

В активе москвичей 29 очков.

Ближайший соперник – «Крылья Советов» (23 февраля) в Кубке России.

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