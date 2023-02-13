«Динамо» заработает 3 миллиарда рублей на новом контракте с букмекерской компанией

Появились новые подробности будущего сотрудничества «Динамо» с букмекерской компанией BetBoom.
Ожидается, что стороны заключат контракт на три года. Суммарно клуб заработает 3 миллиарда рублей.
В договоре будут прописаны обязательства по взаимодействию по ряду направлений: медиа и соцсети, матч-дэй, маркетинговые активации, лайфстайл, киберспорт, медиафутбол.
Названия стадиона «ВТБ Арена» менять не собираются.
- «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ после 17 туров.
- В активе москвичей 29 очков.
- Ближайший соперник – «Крылья Советов» (23 февраля) в Кубке России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»