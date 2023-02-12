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    «Время остановилось». Малуда – о поражении «Челси» в финале ЛЧ в «Лужниках»

    Бывший форвард «Челси» Флоран Малуда поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2008 года против «Манчестер Юнайтед». Матч состоялся в московских «Лужниках».

    — 2008 год, вы в московском финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Что это был за день?

    — Это был очень болезненный, но невероятный полезный опыт для нас. Мой первый год в «Челси», первый финал. Еще и в Москве. Мы вынесли уроки из этого матча. Не добились того результата, которого хотели.

    — Мы помним тот дождливый день финала Лиги чемпионов. Как пережили поражение?

    — Когда мы проиграли по пенальти — время остановилось. Но мы не остановились, мы продолжали идти. Как я и сказал, это невероятный опыт. Чемпионы выигрывают не всегда. Нам было важно восстановиться после этого, показать свой характер. Мы никогда не сдавались, мы пытались снова и снова. В итоге мы взяли первый трофей Лиги чемпионов в 2012 году. Это история «Челси».

    • С тех пор Россия не принимала еврокубковые финалы.
    • Малуда в эти выходные выступает на «Кубке легенд» в «Мегаспорте».
    • Турнир проходит в 15-й раз.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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