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    «Однозначно легенда России». Пареха – о Карпине

    Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха высказался об экс-тренере команды Валерии Карпине.

    «С ним было очень приятно работать. Мы говорили на одном языке вне поля и на поле. Он любит хороший футбол и любит упорство. Думаю, он видел это во мне, а я старался отплатить уверенной игрой. С ним у нас было всe замечательно.

    Он сейчас тренер сборной, я очень за него рад. В России он однозначно легенда. Хорошо, что сборной руководит человек, который играл на высоком уровне», – сказал Пареха.

    • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах (с перерывом в 2012 году).
    • Тренер выводил «Спартак» в 1/4 финала Лиги Европы, брал с командой серебро РПЛ.
    • Сейчас «Ростов» Карпина идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: Sport24

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