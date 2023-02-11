Педру Мендеш назвал лучшего российского футболиста в Европе

Экс-полузащитник сборной Португалии Педру Мендеш рассказал, кого он считает лучшим среди российских игроков, выступающих в Европе.

– Лучший российский футболист, выступающий в Европе?

– Я выберу Головина. Почему? Не знаю.

Это просто личное предпочтение, он мне больше других нравится как игрок. Александр – талантливый футболист.

– Есть ли сейчас в РПЛ футболисты, которые способны заиграть в Европе?

– В России всегда были великолепные футболисты европейского уровня, особенно в 90-е. Понятно, что в нынешних условиях российским игрокам тяжелее перейти в европейский чемпионат.

Но в России всегда были футболисты, которые играли в топ-клубах – Канчельскис, Аленичев, с которым я играл в «Порту», Павлюченко, Аршавин и так далее. Это были действительно отличные игроки.

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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