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    Педру Мендеш назвал лучшего российского футболиста в Европе

    Экс-полузащитник сборной Португалии Педру Мендеш рассказал, кого он считает лучшим среди российских игроков, выступающих в Европе.

    – Лучший российский футболист, выступающий в Европе?

    – Я выберу Головина. Почему? Не знаю.

    Это просто личное предпочтение, он мне больше других нравится как игрок. Александр – талантливый футболист.

    – Есть ли сейчас в РПЛ футболисты, которые способны заиграть в Европе?

    – В России всегда были великолепные футболисты европейского уровня, особенно в 90-е. Понятно, что в нынешних условиях российским игрокам тяжелее перейти в европейский чемпионат.

    Но в России всегда были футболисты, которые играли в топ-клубах – Канчельскис, Аленичев, с которым я играл в «Порту», Павлюченко, Аршавин и так далее. Это были действительно отличные игроки.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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