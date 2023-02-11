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    Мостовой ответил, сможет ли Головин его превзойти

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопросы о потенциале футболиста «Монако» Александра Головина.

    – На ваш взгляд, Головин может по уровню потянуть хорошую команду чемпионата Испании и Англии?

    – Конечно, может. Другое дело, что многое зависит иногда и не от игрока, а от обстоятельств.

    – Он может вас превзойти?

    – По статистике – вряд ли, у меня много голов забито. Саша просто немного забивает, хотя последний год с этим хорошо.

    И не забывайте, что у нас не считали забитые передачи.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
    • Рыночная стоимость россиянина – 22 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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