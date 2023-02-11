Джикия подвел итоги Зимнего кубка РПЛ для «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после завоевания Зимнего кубка РПЛ.

Москвичи выиграли все 3 матча на турнире, не пропустив ни одного гола.

Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Команда закончила сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.

«Приятно одержать победу в турнире. Это был очередной спарринг с хорошей командой. Всe своим чередом.

Что-то получалось, что-то нет. Новички прибавляют, адаптируются. Взаимопонимание становится лучше, это радует», – сказал Джикия.

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