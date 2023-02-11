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    Джикия подвел итоги Зимнего кубка РПЛ для «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после завоевания Зимнего кубка РПЛ.

    • Москвичи выиграли все 3 матча на турнире, не пропустив ни одного гола.
    • Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
    • Команда закончила сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.

    «Приятно одержать победу в турнире. Это был очередной спарринг с хорошей командой. Всe своим чередом.

    Что-то получалось, что-то нет. Новички прибавляют, адаптируются. Взаимопонимание становится лучше, это радует», – сказал Джикия.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100405

      zigbert 31 секунду назад

      Теперь надо сделать так чтобы ту игру, которую показал Спартак на турнире, перенести на матчи в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +9714

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Итог один- Нет центра обороны !
      Джикия- ноль !
      Дуарте- ноль !

      0
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      ...
      Рейтинг: +20437

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 1 час назад

      "А Карфаген должен быть разрушен" )))

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