Джикия подвел итоги Зимнего кубка РПЛ для «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после завоевания Зимнего кубка РПЛ.
- Москвичи выиграли все 3 матча на турнире, не пропустив ни одного гола.
- Они победили «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
- Команда закончила сбор в ОАЭ и переезжает в Турцию.
«Приятно одержать победу в турнире. Это был очередной спарринг с хорошей командой. Всe своим чередом.
Что-то получалось, что-то нет. Новички прибавляют, адаптируются. Взаимопонимание становится лучше, это радует», – сказал Джикия.
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Источник: «Чемпионат»