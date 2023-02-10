Тренер «ПСЖ» Гальтье ответил, сыграет ли Месси с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, будет ли нападающий Лионель Месси готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Участие Месси под вопросом? Можете отложить в сторону этот термин», – заявил Гальтье.

«ПСЖ» примет «Баварию» 14 февраля.

В этом матче, вероятно, не примет участие Килиан Мбаппе.

У Месси возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

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