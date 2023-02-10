Роналду оформил 61-й хет-трик в карьере. У Месси 56

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Вахду» со счетом 4:0 в чемпионате Саудовской Аравии.

Все четыре гола в этом матче забил 38-летний Криштиану Роналду.

В его активе 61 хет-трик за профессиональную карьеру. Это лучший результат среди действующих футболистов.

Ближайший преследователь португальца – Лионель Месси с 56 хет-триками.

Роналду сделал 51 хет-трик на клубном уровне, 10 – за сборную.

До 30-летия форвард забивал 3 гола за матч 30 раз, после – 31 раз.

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