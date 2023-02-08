Гальтье: «Спасибо богу, что я тренирую Месси»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поблагодарил бога за то что работает с нападающим Лионелем Месси.

«Мог ли я представить себе, что когда-либо буду тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? Нет. Никогда. Спасибо, господи», – цитирует Гальтье «Чемпионат» со ссылкой на France Info.

Гальтье принял «ПСЖ» летом.

Месси в команде с 2021 года.

Аргентинец – действующий чемпион мира.

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