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    Гальтье: «Спасибо богу, что я тренирую Месси»

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поблагодарил бога за то что работает с нападающим Лионелем Месси.

    «Мог ли я представить себе, что когда-либо буду тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? Нет. Никогда. Спасибо, господи», – цитирует Гальтье «Чемпионат» со ссылкой на France Info.

    • Гальтье принял «ПСЖ» летом.
    • Месси в команде с 2021 года.
    • Аргентинец – действующий чемпион мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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