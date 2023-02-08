Гальтье: «Спасибо богу, что я тренирую Месси»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поблагодарил бога за то что работает с нападающим Лионелем Месси.
«Мог ли я представить себе, что когда-либо буду тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? Нет. Никогда. Спасибо, господи», – цитирует Гальтье «Чемпионат» со ссылкой на France Info.
- Гальтье принял «ПСЖ» летом.
- Месси в команде с 2021 года.
- Аргентинец – действующий чемпион мира.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!
Источник: «Чемпионат»