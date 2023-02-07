«Челси» пытался арендовать Амрабата в последний день зимнего трансферного окна

Опорный полузащитник «Фиорентины» Софиан Амрабат мог оказаться в «Челси» в конце января.

Лондонский клуб вел переговоры о переходе 26-летнего футболиста на случай, если сорвется сделка по Энцо Фернандесу.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Челси» безуспешно пытался арендовать хавбека в последний день зимнего трансферного окна.

Рыночная стоимость Амрабата – 25 миллионов евро.

Со сборной Марокко он дошел до полуфинала ЧМ-2022.

В этом сезоне хавбек провел за «Фиорентину» 27 матчей без голевых действий.

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