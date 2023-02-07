«В этом году что-то произойдет». Первый тренер Головина – о переходе в «Боруссию» Д

Сергей Васютин, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к футболисту.

«Слухи ходили и два года назад. Якобы «Челси» с «Ювентусом» проявляли интерес. Сейчас «Боруссия».

Раньше ценилось, что игрок в одном клубе раз и навсегда. В «Монако» Саше достаточно комфортно. Но сейчас он вошел в такую форму, что, может, нужно что-то поменять. Хотя от добра добра не ищут.

Не всегда перемены идут во благо. Но Саша психологически сам готов к переменам, готов поиграть в другом чемпионате. Может быть, даже более сильном, чем французский.

Сменит ли он летом команду? Все зависит от многих моментов: трансферная стоимость, работа агентов, личное желание, видение «Монако». Но, мне кажется, в этот год что-то произойдет», — сказал Васютин.

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.

Контракт Головина действует до 2024 года.

Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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