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  • «В этом году что-то произойдет». Первый тренер Головина – о переходе в «Боруссию» Д

«В этом году что-то произойдет». Первый тренер Головина – о переходе в «Боруссию» Д

7 февраля 2023, 12:49
1

Сергей Васютин, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к футболисту.

«Слухи ходили и два года назад. Якобы «Челси» с «Ювентусом» проявляли интерес. Сейчас «Боруссия».

Раньше ценилось, что игрок в одном клубе раз и навсегда. В «Монако» Саше достаточно комфортно. Но сейчас он вошел в такую форму, что, может, нужно что-то поменять. Хотя от добра добра не ищут.

Не всегда перемены идут во благо. Но Саша психологически сам готов к переменам, готов поиграть в другом чемпионате. Может быть, даже более сильном, чем французский.

Сменит ли он летом команду? Все зависит от многих моментов: трансферная стоимость, работа агентов, личное желание, видение «Монако». Но, мне кажется, в этот год что-то произойдет», — сказал Васютин.

  • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.
  • Контракт Головина действует до 2024 года.
  • Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Монако Боруссия Д Головин Александр
Комментарии (1)
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sined1951
1675763886
Пусть сидит и не дергается. Команда хорошая, постоянно борется за высокие места в чемпионате. Александр заслужил авторитет, постоянно играет в стартовом составе. Сейчас Монако его команда и не стоит суетиться.
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