Ротен раскритиковал «ПСЖ» за желание продлить контракт с Месси: «Это полный бред»

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен выступил против продления контракта нападающего Лионеля Месси с парижским клубом.

«Это ужасная идея в плане построения коллектива. Проблема «ПСЖ» как раз в наличии нескольких звезд.

Продление контракта Месси – это полный бред. Особенно учитывая взрывной рост зарплатной ведомости. Они уткнулись в ФФП.

Зачем продлевать Месси? Он не прилагает усилий для продвижения клуба, не благодарит болельщиков. Не помню ни одного хорошего жеста с его стороны», – сказал Ротен.

Нынешнее соглашение истекает летом.

Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» в 2021 году как свободный агент.

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