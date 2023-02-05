В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Месси о новом контракте

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с форвардом Лионелем Месси.
«Мы ведем переговоры с Лео Месси, поскольку хотим продлить его контракт.
Я хотел бы оставить его в этом проекте. Сейчас мы говорим о том, чтобы достичь этой цели и продолжить сотрудничество с Месси», – сказал Кампуш.
- Нынешнее соглашение истекает летом.
- Месси – лучший ассистент сезона Лиги 1.
- Аргентинец перешел в «ПСЖ» в 2021 году как свободный агент.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо