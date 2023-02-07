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    Во сколько смотреть матч «Монако» – «ПСЖ»: 23 тур Лига 1, 11 февраля 2023

    «Монако» и «ПСЖ» встретятся в матче 23-го тура Лиги 1. Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи-Дозьем».

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    «Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции (44 очка), «ПСЖ» лидирует с 54 очками.

    Пять последних очных матчей: две победы «Монако», одна ничья, два раза выиграл «ПСЖ».

    • Игра состоится в субботу, 11 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом матча, коэффициент на победу парижан коэффициент 2,24. На ничью – 3,90. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,00.

    Источник: «Бомбардир»

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