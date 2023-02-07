«Монако» и «ПСЖ» встретятся в матче 23-го тура Лиги 1. Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи-Дозьем».

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«Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции (44 очка), «ПСЖ» лидирует с 54 очками.

Пять последних очных матчей: две победы «Монако», одна ничья, два раза выиграл «ПСЖ».

Игра состоится в субботу, 11 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом матча, коэффициент на победу парижан коэффициент 2,24. На ничью – 3,90. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,00.

Где смотреть матч Монако – ПСЖ

Прогноз на матч Монако – ПСЖ