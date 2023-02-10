«Монако» и «ПСЖ» встретятся в матче 23-го тура Лиги 1. Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи-Дозьем». Начало – в 19:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Монако: Александр Нюбель – Кайо Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар – Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Александр Головин, Такуми Минамино, Крепин Диатта – Брель Эмболо.
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ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма – Ашраф Хакими, Маркиньос, Данилу Перейра, Нуну Мендеш – Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис – Витинья, Лионель Месси, Юго Экитик.
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 22
Пять последних очных матчей: две победы «Монако», одна ничья, два раза выиграл «ПСЖ».
В последний раз команды встречались 28 августа 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Забили Фолланд и Неймар.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да