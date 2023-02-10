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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Монако» – «ПСЖ»: 23 тур Лига 1, 11 февраля 2023

    «Монако» и «ПСЖ» встретятся в матче 23-го тура Лиги 1. Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи-Дозьем». Начало – в 19:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Монако: Александр Нюбель – Кайо Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар – Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Александр Головин, Такуми Минамино, Крепин Диатта – Брель Эмболо.

    • ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма – Ашраф Хакими, Маркиньос, Данилу Перейра, Нуну Мендеш – Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис – Витинья, Лионель Месси, Юго Экитик.

    Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Пять последних очных матчей: две победы «Монако», одна ничья, два раза выиграл «ПСЖ».

    В последний раз команды встречались 28 августа 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Забили Фолланд и Неймар.

    Коэффициенты:

    • Победа Монако – 2.73
    • Ничья – 3.68
    • Победа ПСЖ – 2.73

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Монако – ПСЖ

    Источник: «Бомбардир»

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