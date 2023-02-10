«Монако» и «ПСЖ» встретятся в матче 23-го тура Лиги 1. Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи-Дозьем». Начало – в 19:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 28 (2,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 22

Пять последних очных матчей: две победы «Монако», одна ничья, два раза выиграл «ПСЖ».

В последний раз команды встречались 28 августа 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Забили Фолланд и Неймар.

Коэффициенты:

Победа Монако – 2.73

Ничья – 3.68

Победа ПСЖ – 2.73

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Монако – ПСЖ