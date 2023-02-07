«Монако» и «ПСЖ» сыграют в матче 23-го тура Лиги 1.

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Встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи-Дозьем».

«Монако» занимает четвертое место в чемпионате Франции (44 очка), «ПСЖ» лидирует с 54 очками.

Игра состоится в субботу, 11 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 19:00 мск.

Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом матча, коэффициент на победу парижан коэффициент 2,24. На ничью – 3,90. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,00.

Прогноз на матч Монако – ПСЖ