Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Берлускони: «В следующем сезоне «Монца» хочет выиграть скудетто»

    Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони заявил о чемпионских амбициях своей команды на сезон-2023/24.

    «Команда хорошо играет. У нас есть важные задачи. В следующем сезоне мы хотим выиграть скудетто.

    Мы должны верить, что станем большим клубом. Тот, кто верит, всегда побеждает», – сказал Берлускони.

    • «Монца» набрала 25 очков в 20 турах Серии А.
    • Команда идет на 11-м месте в таблице лиги.
    • Неделю назад они на выезде победили «Ювентус» (2:0).

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Они просят меня сдержать обещание». Берлускони – об автобусе со шлюхами для игроков «Монцы» 6
    Названы 15 претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии IFFHS
    «Монца» и Берлускони активно интересовались Дзюбой. Он отказал клубу Серии А (Sport24) 2
    Источник: Get Italian Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53869

      MaxRnD 1 час назад

      Как по факту был решён вопрос с ..лядями ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      Таврида 1 час назад

      Придется автобус со шлюхами на каждый матч подгонять.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11