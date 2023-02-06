Берлускони: «В следующем сезоне «Монца» хочет выиграть скудетто»

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони заявил о чемпионских амбициях своей команды на сезон-2023/24.

«Команда хорошо играет. У нас есть важные задачи. В следующем сезоне мы хотим выиграть скудетто.

Мы должны верить, что станем большим клубом. Тот, кто верит, всегда побеждает», – сказал Берлускони.

«Монца» набрала 25 очков в 20 турах Серии А.

Команда идет на 11-м месте в таблице лиги.

Неделю назад они на выезде победили «Ювентус» (2:0).

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