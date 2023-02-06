Дзаньоло согласился перейти в турецкий топ-клуб

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло готов продолжить карьеру в Турции.

23-летний футболист уже дал согласие на переход в «Галатасарай».

Теперь все зависит от клубов, которым предстоит договориться об условиях трансфера.

«Галатасарай» может купить итальянца за 22 миллиона евро + бонусы.

Дзаньоло не играет с 12 января.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекает в 2024 году.

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