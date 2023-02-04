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    Сафонов: «Попросили Ивича давать нам больше нагрузок»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о работе команды на сборе в ОАЭ.

    «Пока тренер не совсем понимал, какую нагрузку давать. Поговорили с ним и сказали, что можно давать нам больше нагрузок.

    Думаю, основное, что должно было произойти при притирке, уже произошло. Полагаю, сейчас дело пойдет проще. Всегда есть момент, когда первое время непонятно, как будет играть команда при тренере. Но адаптация уже прошла», – сказал Сафонов.

    • Игрок – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • У Сафонова в сезоне РПЛ 17 матчей, 29 пропущенных голов.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.02.2023 22:58
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