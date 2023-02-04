Петржела: «Кокорин не сделал никаких выводов и снова может попасть в тюрьму»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на заявление Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Слова Кокорина про тюрьму – чушь. Бред безответственного человека. Любой порядочный гражданин не должен совершать ни единого преступления. А без вины в тюрьму не попасть.

Не слушайте Кокорина, не делайте ничего плохого! В тюрьме сидят преступники, а не герои.

Судя по всему, Александр не сделал никаких выводов. С таким отношением он снова может попасть в тюрьму.

Ни в коем случае ему этого не желаю, но только дураки не учатся на своих ошибках!», – сказал Петржела.

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