Поттер оценил дебют Энцо за «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об игре полузащитника Энцо Фернандеса в матче с «Фулхэмом» (0:0).

Аргентинец дебютировал за «Челси».

Он провел на поле все 90 минут.

Купили Энцо за рекордные для АПЛ 121 миллион евро.

«Для первого матча он сыграл великолепно. Вы могли увидеть качество его игры, несмотря на то, что он здесь всего пару дней и тренировался с командой совсем немного.

Я в восторге. Его переход стал бонусом для нас», – заявил Поттер.

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