Поттер оценил дебют Энцо за «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об игре полузащитника Энцо Фернандеса в матче с «Фулхэмом» (0:0).
- Аргентинец дебютировал за «Челси».
- Он провел на поле все 90 минут.
- Купили Энцо за рекордные для АПЛ 121 миллион евро.
«Для первого матча он сыграл великолепно. Вы могли увидеть качество его игры, несмотря на то, что он здесь всего пару дней и тренировался с командой совсем немного.
Я в восторге. Его переход стал бонусом для нас», – заявил Поттер.
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Источник: Daily Mail