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    Поттер оценил дебют Энцо за «Челси»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об игре полузащитника Энцо Фернандеса в матче с «Фулхэмом» (0:0).

    • Аргентинец дебютировал за «Челси».
    • Он провел на поле все 90 минут.
    • Купили Энцо за рекордные для АПЛ 121 миллион евро.

    «Для первого матча он сыграл великолепно. Вы могли увидеть качество его игры, несмотря на то, что он здесь всего пару дней и тренировался с командой совсем немного.

    Я в восторге. Его переход стал бонусом для нас», – заявил Поттер.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +836

      sined1951 43 минуты назад

      Бонус есть, а результата с Фулхэмом нет.

      0
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      Рейтинг: +1914

      Romio-xxx 1 час назад

      Его переход стал бонусом для Бенфики)))))))

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