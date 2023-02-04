Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Мини-Овечкин». Четырехлетний сын Овечкина забил буллит на звездном уик-энде НХЛ

    Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин участвует в звездном уик-энде лиги. В его рамках проходят конкурсы мастерства, а также состоится матч звезд.

    На конкурс по исполнению буллитов Овечкин пригласил своего четырехлетнего сына Сергея. Овечкин-старший и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби помогли ребенку реализовать буллит в ворота бывшего голкипера нескольких команд НХЛ Роберто Луонго.

    • Сергей Овечкин родился в 2018 году. Его мама Анастасия Шубская – дочь актрисы Веры Глаголевой.
    • Также у пары есть сын Илья.
    • Овечкин в НХЛ с 2005 года. В 2018 году он единственный раз с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8740

      vladik12 2 часа назад

      Овечкин-старший через пару лет побивает рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ. Становится рекордсменом лиги.

      Овечкин-младший лет через 35 побивает уже рекорд отца и становится рекордсменом НХЛ по голам.

      Вот это будет "Жизнь - лучший драматург").

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1914

      Romio-xxx > vladik12 11 минут назад

      И Кросби в мемуарах будет вспоминать как отдал голевую OVI JR )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11