«Мини-Овечкин». Четырехлетний сын Овечкина забил буллит на звездном уик-энде НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин участвует в звездном уик-энде лиги. В его рамках проходят конкурсы мастерства, а также состоится матч звезд.

На конкурс по исполнению буллитов Овечкин пригласил своего четырехлетнего сына Сергея. Овечкин-старший и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби помогли ребенку реализовать буллит в ворота бывшего голкипера нескольких команд НХЛ Роберто Луонго.

Сергей Овечкин родился в 2018 году. Его мама Анастасия Шубская – дочь актрисы Веры Глаголевой.

Также у пары есть сын Илья.

Овечкин в НХЛ с 2005 года. В 2018 году он единственный раз с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

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