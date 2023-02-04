«Мини-Овечкин». Четырехлетний сын Овечкина забил буллит на звездном уик-энде НХЛ

Овечкин-старший через пару лет побивает рекорд Гретцки по шайбам в НХЛ. Становится рекордсменом лиги.
Овечкин-младший лет через 35 побивает уже рекорд отца и становится рекордсменом НХЛ по голам.
Вот это будет "Жизнь - лучший драматург").
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин участвует в звездном уик-энде лиги. В его рамках проходят конкурсы мастерства, а также состоится матч звезд.
На конкурс по исполнению буллитов Овечкин пригласил своего четырехлетнего сына Сергея. Овечкин-старший и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби помогли ребенку реализовать буллит в ворота бывшего голкипера нескольких команд НХЛ Роберто Луонго.
- Сергей Овечкин родился в 2018 году. Его мама Анастасия Шубская – дочь актрисы Веры Глаголевой.
- Также у пары есть сын Илья.
- Овечкин в НХЛ с 2005 года. В 2018 году он единственный раз с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.
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