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    Мудрик и Энцо Фернандес – в старте «Челси» на матч с «Фулхэмом»

    «Челси» и «Фулхэм» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата Англии.

    • Игра состоится в пятницу, 3 февраля.
    • Начало – в 23:00 по Москве.

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    «Челси»: Кепа, Джеймс, Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Фернандес, Галлахер, Зиеш, Маунт, Мудрик, Хаверц.

    «Фулхэм»: Лено, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Х. Рид, Палинья, Б. Рид, Перейра, Виллиан, Митрович.

    Судья: Стюарт Эттвелл (Англия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 46 (3,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 19

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Фулхэм».

    В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – «Фулхэм» победил со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Челси – 1.66
    • Ничья – 4.14
    • Победа Фулхэм – 5.80

    Прогноз на матч: победа Челси

    Где смотреть матч Челси – Фулхэм

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2023 22:32
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