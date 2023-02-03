Мудрик и Энцо Фернандес – в старте «Челси» на матч с «Фулхэмом»

«Челси» и «Фулхэм» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата Англии.
- Игра состоится в пятницу, 3 февраля.
- Начало – в 23:00 по Москве.
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«Челси»: Кепа, Джеймс, Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Фернандес, Галлахер, Зиеш, Маунт, Мудрик, Хаверц.
«Фулхэм»: Лено, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Х. Рид, Палинья, Б. Рид, Перейра, Виллиан, Митрович.
Судья: Стюарт Эттвелл (Англия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 46 (3,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 19
Пять последних очных матчей: четыре победы «Челси», один раз выиграл «Фулхэм».
В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – «Фулхэм» победил со счетом 2:1.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа Челси
Источник: «Бомбардир»