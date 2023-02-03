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    Мелкадзе рассказал, что изменилось в «Сочи» с приходом Бердыева

    Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что изменил в команде главный тренер Курбан Бердыев.

    «Что касается Бердыева, то с его приходом требования стали выше. Но при этом он где-то освобождает от оборонительных функций. Специалист с авторитетом. Команда была очень рада его назначению, я — тоже. Сильный тренер, который доказал это делом, а не словами.

    Ребята, которые раньше работали с Бердыевым, говорили, что он в первую очередь требует дисциплину. Если у футболиста с этим проблем нет, то все будет хорошо», – сказал Мелкадзе.

    • Бердыев пришел в «Сочи» летом из иранского «Трактора».
    • В 1-м туре Зимнего кубка РПЛ «Сочи» уступил «Краснодару» (0:1).
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.02.2023 22:26
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