Мелкадзе рассказал, что изменилось в «Сочи» с приходом Бердыева

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что изменил в команде главный тренер Курбан Бердыев.

«Что касается Бердыева, то с его приходом требования стали выше. Но при этом он где-то освобождает от оборонительных функций. Специалист с авторитетом. Команда была очень рада его назначению, я — тоже. Сильный тренер, который доказал это делом, а не словами.

Ребята, которые раньше работали с Бердыевым, говорили, что он в первую очередь требует дисциплину. Если у футболиста с этим проблем нет, то все будет хорошо», – сказал Мелкадзе.

Бердыев пришел в «Сочи» летом из иранского «Трактора».

В 1-м туре Зимнего кубка РПЛ «Сочи» уступил «Краснодару» (0:1).

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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