«Он способен возглавить европейский клуб». Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим в РПЛ.

«Для меня лучший тренер РПЛ на сегодняшний день — Карпин. Его работа в «Ростове», с учетом отсутствия в команде легионеров, вызывает уважение. Место в тройке чемпионата России — отличный результат первой части сезона. Поэтому до зимнего перерыва Карпин — сильнейший тренер РПЛ. Посмотрим, как будет в конце чемпионата.

Может ли Карпин в будущем возглавить европейский клуб? Да, он способен. Почему нет?» — сказал Камоцци.

Карпин помимо «Ростова» тренирует сборную России.

Тренер работал в Испании с «Мальоркой».

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

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