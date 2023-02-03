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    «Он способен возглавить европейский клуб». Камоцци назвал лучшего тренера РПЛ

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина лучшим в РПЛ.

    «Для меня лучший тренер РПЛ на сегодняшний день — Карпин. Его работа в «Ростове», с учетом отсутствия в команде легионеров, вызывает уважение. Место в тройке чемпионата России — отличный результат первой части сезона. Поэтому до зимнего перерыва Карпин — сильнейший тренер РПЛ. Посмотрим, как будет в конце чемпионата.

    Может ли Карпин в будущем возглавить европейский клуб? Да, он способен. Почему нет?» — сказал Камоцци.

    • Карпин помимо «Ростова» тренирует сборную России.
    • Тренер работал в Испании с «Мальоркой».
    • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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