«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

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«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице (36 очков), «Манчестер Сити» идет вторым (45 очков).

Пять последних очных матчей: три победы «Сити», два раза выиграл «Тоттенхэм».

Игра состоится в воскресенье, 5 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 19:30 по московскому времени.

Букмекеры считают «Сити» фаворитом этого матча и дают на победу команды Гвардиолы коэффициент 1,81. На ничью можно поставить за 4,29. На выигрыш хозяев – за 4,61.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити